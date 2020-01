Ispezioni nelle gallerie, sulla A12 chiusure notturne tra Recco e Rapallo

Genova. Sulla A12 Genova-Sestri Levante, nell’ambito del piano di ispezioni delle gallerie programmate nel mese di gennaio (in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli), sarà chiuso il tratto compreso tra Recco e Rapallo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-verso Sestri Levante, nelle due notti consecutive di lunedì 27 e martedì 28 gennaio, con orario 22:00-6:00;

-verso Genova, nelle due notti consecutive di venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio, con orario 22:00-6:00.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

verso Sestri Levante, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Recco, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A12, alla stazione autostradale di Rapallo, per proseguire in direzione di Sestri Levante;

verso Genova, dopo l’uscita alla stazione autostradale di Rapallo, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A12, alla stazione autostradale di Recco, per proseguire in direzione di Genova.

Mezzi pesanti. Nell’attraversamento del centro di Rapallo vige un limite massimo di altezza di 4 metri e una limitazione di transito, per veicoli aventi massa superiore alle 12 tonnellate, in Piazza Pastene, in entrambe le direzioni.

Pertanto, i mezzi pesanti di altezza non superiore ai 4 metri e di peso superiore alle 12 tonnellate potranno percorrere Piazzale Genova, Via S.Anna, Via Mameli, Via della Libertà, Via dei Giustiniani, Piazza IV Novembre, Lungomare Vittorio Veneto, Via Montebello, SS1 Aurelia.