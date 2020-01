Insubria Cup, la Lanterna Taekwondo conquista sei medaglie

Genova. Prestazione soddisfacenti per la Lanterna Taekwondo a Busto Arsizio, in occasione dell’annuale Insubria Cup.

Sabato 25 gennaio Gaia Littorno (nella foto) conquista un oro nella categoria Junior femminili verdi e blu -59 kg. Alessandro Rubba e Rachele Pinna ottengono il bronzo rispettivamente tra gli Junior rossa -68 kg e tra i Cadetti a verdi e blu -47 kg. In gara anche Stefano Maggiolo ed Alice Rubba.

Domenica 26 gennaio tocca alle cinture nere. Simone Effori si aggiudica due incontri e poi cede solo in finale nella categoria Cadetti A -49: per lui la medaglia d’argento. Sul podio salgono anche Silvia Guenna, bronzo nelle Junior -49 kg, e Federico Frau, bronzo tra gli Junior -78. Non sfigurano Miroslav Monaldi, Anna Fossaceca, Alessandro Dermidoff e Francesco Bottino.

“Sono soddisfatto perché la squadra sta dimostrando di esser tutta in crescita” afferma il maestro Fabrizio Terrile.