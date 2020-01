Iniziative speciali per i primi sette anni di MySport alla Sciorba

Genova. MySport festeggia sette anni al servizio dell’utenza di Piscine Sciorba. Dal primo febbraio 2013, infatti, il consorzio genovese presieduto da Enzo Barlocco, comprendente otto società sportive genovesi, gestisce l’impianto di via Adamoli 57.

Oltre quattro milioni investiti per lavori di ammodernamento ed attività di manutenzione. In primis, la tecnologia per il risparmio energetico, poi una serie di strutture atte a rendere l’impianto sempre più accogliente: dal nuovo Pro Shop a marchio Jaked, al rinnovato Bistrot aperto tutto l’anno, ai giochi gonfiabili Wi Bit, alle attrezzature che rendono più accessibile la vasca per i disabili. Naturalmente, attenzione anche alle strutture primarie come il tetto, le gradinate e le vetrate sottoposte a movimentazione.

Oggi Sciorba accoglie, mediamente, mille frequentatori giornalieri e nelle sue vasche si svolgono oltre 140 eventi all’anno: due organizzati direttamente da My Sport, come il Trofeo Nico Sapio e i campionati italiani Propaganda di nuoto sincronizzato, e gli altri dalle federazioni e dalle società sportive per cui MySport mette a disposizione i propri servizi.

Il cuore di MySport resta la scuola nuoto al servizio di migliaia di famiglie genovesi. Il centro estivo è il fiore all’occhiello di MySport Village, all’interno del quale spiccano progetti culturali come Mens Sana e dedicati ai più piccoli come Acquastorie.

“Se ripenso al primo giorno, ricordo di essermi perso nei meandri degli impianti nel sottovasca – sorride l’amministratore unico Massimo “Mamo” Fondelli, Collare d’Oro al Merito Sportivo del Coni -. Mi sembrava enorme, infinita. Non riuscivo a capirne il verso…”.

Sciorba è sempre più punto di riferimento per “la Genova che nuota”. “L’impianto, per sua natura, necessita di continue manutenzioni e, dalla nostra analisi, avrebbe ancora bisogno di molti investimenti – prosegue Fondelli -. Noi abbiamo nel cassetto anche progetti per migliorare ed implementare la struttura e renderla, sempre di più, al passo con i tempi“. Lo step successivo. “Vorremmo creare un complesso di palestre, con corsi e sale per la riabilitazione degne della struttura in modo da completare l’offerta sportiva. Ci piacerebbe anche rifare gli spogliatoi ammodernandoli e renderli più accoglienti. Festeggeremo i prossimi compleanni, l’ultimo sarà il primo febbraio 2023, e poi la concessione terminerà e il proseguimento della nostra attività dipenderà dall’amministrazione comunale“.

Un compleanno davvero speciale che, con tante iniziative rivolte ai soci e a chi si iscriverà per la prima volta, sarà celebrato nelle giornate di sabato 1, domenica 2 e lunedì 3 febbraio.

Sarà possibile acquistare, con lo sconto del 50% oppure con formule 2X1, alcuni dei servizi MySport Village più amati. L’offerta è davvero ampia con iniziative pensate, come sempre, per tutta la famiglia: dal servizio di baby parking, “Kiss&Go”, alla gita del Carnevale passando per la serata dedicata a Pizza&Cinema e alla festa di compleanno.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni è possibile telefonare al numero dedicato 3426690636 o rivolgersi direttamente alla segreteria di Piscine Sciorba.