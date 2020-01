Incidente sulla pista da sci a Sauze d’Oulx, grave un 14enne di Genova

Sauze d’Oulx. Un ragazzo genovese di 14 anni è ricoverato in prognosi riservata a Torino dopo una rovinosa caduta ieri pomeriggio mentre sciava su una pista della località in val di Susa.

Il giovane ha battuto la testa e ha riportato un grave trauma cranico oltre che fratture al torace e lesioni alla milza. Tenuto per alcune ore in coma farmacologico, ora è sveglio e le sue condizioni appaiono migliorate.

Secondo quanto riportato dai media piemontesi, l’incidente sarebbe avvenuto in fondo alla pista 33. Il ragazzo era in compagnia di alcuni amici quando ha perso l’equilibrio. Il casco non è servito a evitargli un forte colpo alla testa.

All’inizio le sue condizioni sembravano buone, tanto che si era rialzato da solo. Poi all’improvviso il tracollo e la corsa disperata al Cto di Torino con l’elicottero. Sull’episodio indagano i carabinieri. Al momento non ci sarebbero altri sciatori coinvolti nell’incidente.