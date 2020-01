Incidente sul lavoro a Campi, operaio trascinato da un macchinario cade su un collega

Genova. Doppio incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17e30, all’interno dello stabilimento della San Giorgio Saigen, a Campi, in Valpolcevera.

Due operai sono rimasti feriti in maniera seria mentre lavoravano in un capannone dell’azienda, specializzata in carpenteria e automazione.

Uno dei due operai, trascinato dalla saldatrice che aveva in mano, è caduto da un’altezza di circa cinque metri. Il macchinario, insieme all’uomo, è finito su un altro operaio, che si trovava sotto.

I due dipendenti, sulla quarantina, sono stati ricoverati entrambi in codice giallo. Uno per un trauma alla spalla al villa Scassi di Sampierdarena, l’altro – più grave – con traumi alla schiena, al Galliera. Non rischiano la vita.