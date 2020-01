Incidente in via Gramsci, grave un bambino di 10 anni

Genova. Grave incidente stradale poco prima delle 18 in via Gramsci, in zona antica darsena.

Nel tamponamento tra un’automobile e una moto un bambino di 10 anni è rimasto gravemente ferito. E’ stato soccorso immediatamente dai militi della Croce Verde e dall’automedica e trasportato in codice rosso al Gaslini.

Sul posto la sezione infortunistica della polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. Anche un uomo di 32 anni è stato soccorso e portato in ospedale ma in codice verde.