Incidente in lungomare Canepa, risveglio da incubo per il traffico a Genova

Genova. Viabilità nel caos sul nodo di Genova Ovest ancora prima del sorgere del sole a causa di un incidente in lungomare Canepa, all’altezza del varco portuale in direzione ponente. Un’auto e un camion si sono urtati intorno alle 7.20. Sul posto l’ambulanza e la polizia locale.

L’incidente ha generato code a catena su lungomare Canepa, elicoidale e casello autostradale, con ripercussioni anche sul traffico in A7 in direzione centro. Forti rallentamenti anche sulla Sopraelevata e in via di Francia, in direzione ponente.

L’uomo alla guida dell’auto è stato medicato dai sanitari e trasportato in pronto soccorso in codice verde per accertamenti.

Foto Roberto Campi (Facebook)