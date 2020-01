Incidente in autostrada sulla A7, coda tra lo svincolo A12 e il casello di Bolzaneto

Genova. Un tamponamento tra due auto sta creando code e rallentamenti sull’autostrada A7 in direzione Milano tra il bivio A7/A12 e il casello di Bolzaneto.

Sul posto i medici del 118 che hanno soccorso una donna ferita in modo non lieve, trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Villa Scassi.

La coda arriva fino allo svincolo dell’autostrada A12 in direzione Bolzaneto. Per chi è diretto a Milano si raccomanda attenzione per le nevicate previste nella notte.