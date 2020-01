Incendio in salita San Rocchino, due persone in salvo: colpa di una stufetta elettrica

Genova. Paura ieri sera in salita San Rocchino, tra piazza Corvetto e la circonvallazione a monte, per un incendio che ha distrutto parte di un appartamento al piano terreno di un palazzo. I due abitanti, un uomo e una donna, sono riusciti a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei vigili del fuoco e tutti gli altri condomini sono stati evacuati per il tempo necessario alle operazioni.

Le fiamme sono divampate intorno alle 20.45 e i pompieri hanno lavorato quasi tre ore per spegnerle e bonificare i locali, che restano tuttora inagibili. Non risultano persone ferite né intossicate. Al termine dell’intervento gli altri residenti sono potuti rientrare nelle loro case, eccetto quelli direttamente interessati dall’incendio che hanno trovato ospitalità da conoscenti.

Alla base del rogo, secondo i primi accertamenti compiuti dai vigili del fuoco, ci sarebbe la fiammata partita da una stufetta elettrica che i due inquilini usavano per riscaldarsi.