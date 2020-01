Incendio in pieno centro a Chiavari, a fuoco una casa nel Carruggio

Chiavari. Un incendio è scoppiato in via Martiri della Liberazione, nel centro di Chiavari, all’ultimo piano di un palazzo. Le fiamme, che hanno destato grande paura, sono divampate poco dopo le 18 al civico 160.

Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo una persona che si trovava all’interno, portandola al piano terreno incolume.

Il rogo è avvenuto in una zona molto frequentata della cittadina, il “Carruggio”, la via principale del centro storico chiavarese. Decine di persone si sono accalcate nei pressi dell’abitazione in fiamme mentre la strada era chiusa anche ai pedoni per consentire l’intervento in sicurezza.

Foto Vittorio Mazza – video Marco Pinat (Facebook)