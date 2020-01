Inaugurati i nuovi corsi di ballo del Caribe con la novità del Musical

Partiti i nuovi corsi di danza latina e non solo della Caribe Academy, la scuola di ballo in Corso Italia 3, da anni punto di riferimento per la danza latina e le serate a ritmo caraibico.

Messe da parte le feste, l’Academy apre le sue porte per gli oltre 60 corsi tra danza latina, tango, country, liscio, kizomba, bachata, flamenco, gestualità femminile, swing, reggaeton, zumba e tantissimi altri. A condurre i corsi una trentina di insegnanti e ballerini di livello nazionale e internazionale, che, con grande preparazione e professionalità, ogni anno fanno appassionare al mondo della danza centinaia di allievi. I nuovi corsi saranno attivi sino a Pasqua, finché non verranno cambiati e aggiunti di nuovi.

«Ogni anno il nostro obiettivo è quello di diffondere la danza e la cultura latina – spiega il direttore del Caribe Rocco Mariani – Attraverso grandi maestri, ma soprattutto eccellenti danzatori e professionisti, vogliamo trasmettere al pubblico l’amore per la danza che in tutti questi anni di formazione non è mai cambiato, anzi sempre cresciuto. Abbiamo un calendario di oltre 60 corsi, pensati per soddisfare un pubblico di ogni età e per consentire alle persone di scegliere ciò che più piace e appassiona». La novità del 2020? «Il corso di musical tenuto dal maestro di recitazione Dario Polmonari e dalla coreografa Amelia De Martis, la novità del nuovo anno che sta già attirando i nuovi iscritti».

Le iscrizioni sono aperte alla segreteria del Caribe Club, in Corso Italia 3, oppure telefonicamente al numero 335207103