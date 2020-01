In Sopraelevata cinque volanti della polizia e coda (ma non c’è stato alcun crimine)

Genova. Cinque volanti della polizia in Sopraelevata a Dinegro, in direzione Ponente, e una lunga coda al seguito. Nulla di preoccupante, per fortuna: si tratta solo di un veicolo in avaria che attende di essere portato via dal carro attrezzi.

I poliziotti stavano rientrando a Bolzaneto dopo un normale servizio, hanno visto l’autista in difficoltà a bordo strada e si sono fermati a soccorrerlo. Sul posto, poi, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale.

A causa dell’auto ferma in avaria si è formata una coda di veicoli che arriva fino alla zona della Darsena. La situazione è in via di miglioramento.