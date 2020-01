Il Setterosa per gli Europei: convocate Elisa Queirolo, Silvia Avegno, Arianna Garibotti e Roberta Bianconi

Genova. La voglia di tornare in acqua per riprendersi il ruolo da protagonista che gli spetta di diritto. Il Setterosa è pronto, tirato a lucido, come gli appuntamenti che contano richiedono, e non vede l’ora di tuffarsi in piscina, come afferma il commissario tecnico Paolo Zizza, all’esordio europeo alla guida della Nazionale maggiore, “perché abbiamo una gran voglia di iniziare a giocare e confrontarci con tutte le altre squadre”.

Gli Europei di Budapest 2020 scattano domenica 12 gennaio alla Duna Arena. L’imperativo è riportare l’Italia alle posizioni di vertice: motivazioni e condizioni sembrano essere proprio al top.

Le parole del commissario tecnico Paolo Zizza: “Abbiamo svolto un’ottima e lunga preparazione, iniziata l’8 dicembre all’indomani della conclusione della final six di Coppa Italia. L’obiettivo era quello di arrivare qui nella migliore condizione possibile e, secondo me, ci siamo riusciti. Le ragazze hanno lavorato molto bene, con grande attenzione e abnegazione. Si sono rivelati utili il torneo svolto negli Stati Uniti dopo Natale e il common training con la Spagna, che ci hanno dato importanti indicazioni tattiche per scegliere le tredici degli Europei. Abbiamo lavorato molto sulla fase difensiva, concentrandoci su alcune situazioni tattiche che si potrebbero creare con le nuove regole che ci impongono dei cambiamenti rispetto al passato. Siamo qui a giocarci le nostre chance e abbiamo le carte in regola per essere protagonisti. Vincere l’Europeo e qualificarci subito per le Olimpiadi sarebbe il massimo; arrivare alla finale del 25 sarà una battaglia, e ne siamo consapevoli, perché ci sono tre-quattro squadre, tra cui l’Italia, che si equivalgono e si contenderanno il titolo. Ma il Setterosa è pronto e, se giocherà con il piglio giusto, non dovrà temere nessun avversario. Le ragazze devono scendere in acqua per divertirsi, libere di testa e senza lasciarsi troppo condizionare dai fattori esterni. Ci sono tre esordienti Claudia Marletta, Fabiana Sparano e Carla Carrega: ragazze che conosco molto bene, per averle allenate nelle nazionali giovanili, che si sono integrate facilmente nel gruppo e che hanno meritato questa convocazione dopo aver giocato una prima parte di stagione ottima”.

Le convocate per Budapest: Elisa Queirolo (Plebiscito Padova), Carla Carrega (Kally NC Milano), Roberta Bianconi (Fiamme Oro e Kally NC Milano), Silvia Avegno, Chiara Tabani, Loredana Sparano, Izabella Chiappini (SIS Roma), Arianna Garibotti, Giulia Gorlero, Rosaria Aiello, Giulia Emmolo (Fiamme Oro e L’Ekipe Orizzonte), Valeria Palmieri, Claudia Marletta (L’Ekipe Orizzonte).

Completano lo staff l’assistente tecnico Mauro De Paolis, la team manager Barbara Bufardeci, il preparatore atletico Simone Cotini, il medico Matteo Catananti, la fisioterapista Simona Tozzetti e la psicologa Flavia Sferragatta.

Il torneo femminile.

Girone A: Slovacchia, Ungheria, Grecia, Serbia, Croazia, Russia

Girone B: Germania, Olanda, Francia, Spagna, Israele, Italia

Prima giornata – 12 gennaio

11:30 Slovacchia – Russia

13:00 Grecia – Serbia

14:30 Francia – Spagna

16:00 Germania – Italia

17:30 Olanda – Israele

19:30 Ungheria – Croazia

Seconda giornata – 13 gennaio

11:30 Germania – Olanda

13:00 Croazia – Grecia

14:30 Russia – Serbia

16:00 Israele – Francia

17:30 Italia – Spagna

19:00 Slovacchia – Ungheria

Terza giornata – 15 gennaio

11:30 Francia – Germania

13:00 Spagna – Israele

14:30 Grecia – Slovacchia

16:00 Serbia – Croazia

17:30 Olanda – Italia

19:00 Ungheria – Russia

Quarta giornata – 17 gennaio

11:30 Germania – Spagna

13:00 Olanda – Francia

14:30 Russia – Croazia

16:00 Italia – Israele

17:30 Slovacchia – Serbia

19:00 Ungheria – Grecia

Quinta giornata – 19 gennaio

11:30 Francia – Italia

13:00 Slovacchia – Croazia

14:30 Germania – Israele

16:00 Spagna – Olanda

17:30 Grecia – Russia

19:00 Serbia – Ungheria

Le quinte e seste classificate si affrontano nelle finali per l’assegnazione dei posti dal nono al dodicesimo.

Sesta giornata – 21 gennaio

11:30 6A – 6B (11th-12th)

13:00 5A – 5B (9th-10th)

14:30 1A – 4B QF1 (33)

16:00 2A – 3B QF2 (34)

17:30 3A – 2B QF3 (35)

19:00 4A – 1B QF4 (36)

Settima giornata – 23 gennaio

14:30 L33 – L35 (37)

16:00 L34 – L36 (38)

17:30 W33 – W35 (39)

19:00 W34 – W36 (40)

Ottava giornata – 25 gennaio

14:30 L37 – L38 (7th-8th)

16:00 W37 – W38 (5th-6th)

17:30 L39 – L40 (3rd-2nd)

19:00 W39 – W40 (1st-2nd)