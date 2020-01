Il coro Freedom Sister per sostenere le attività sportive per ragazzi con disabilità

Genova. Sabato 25 gennaio alle ore 21 il concerto gospel del coro Freedom Sister presso la chiesa Santa Maria del Prato a Genova sarà l’occasione giusta per ascoltare le ragazze del maestro Daniele Scurati e contemporaneamente partecipare attivamente alle iniziative di Panathlon Genova Levante e Bic Genova, che insieme portano avanti il progetto nelle scuole genovesi “1 ora per i disabili e di prevenzione contro gli incidenti del sabato sera e in motorino”.

Saranno presenti anche gli atleti del Bic Genova gruppi calcio e basket con disabilità intelletivo-relazionale che verranno presentati ufficialmente all’interno dell’evento e in procinto dell’inizio dei relativi campionati sportivi.

Un motivo in più per essere presenti: infatti il ricavato della serata aiuterà proprio i ragazzi disabili del Bic Genova.

