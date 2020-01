Il campus di Coronata ricorda Prince Jerry a un anno dalla scomparsa

Genova. E’ passato un anno dalla tragica scomparsa di Prince Jerry.

Era un ragazzo di 25 anni, originario del Niger, una laurea in chimica in tasca e tanta voglia di riscatto dopo la fuga dal suo paese.

La scoperta di non aver ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno e la conseguenza che sarebbe stato rimpatriato lo avevano spinto al gesto estremo: il 28 gennaio si era tolto la vita gettandosi sotto un treno alla stazione di Tortona.

La sua morte è stato uno choc per la comunità di Multedo, dove stava portando avanti un percorso di crescita e integrazione, e per moltissime persone che conoscevano, o si sono trovate in quei giorni a scoprire, la sua storia. L’anno scorso il suo funerale era stato celebrato da Don Giacomo Martino in una gremitissima chiesa dell’Annunziata.

A un anno di distanza, venerdì 31 gennaio nel campus di Coronata dove Prince Jerry svolgeva diverse attività, Don Giacomo ha deciso di riunione tutti coloro che voglio ricordarlo in un momento di preghiera. L’appuntamento è alle 17.30.