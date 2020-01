Il 6 gennaio in piazza Matteotti arriva la Befana acrobatica dei vigili del fuoco

Genova. Stupirà tutti con il suo arrivo magico e anche un po’ acrobatico la Befana genovese: lunedì 6 gennaio, in piazza Matteotti, tra le casette di legno del ‘Mercatino della Befana’, la mitica vecchietta si calerà da un’autoscala dei vigili del fuoco, per distribuire i suoi doni a tutti bambini.

Si inizia alle 15.30 con l’esibizione della Banda Musicale di Rivarolo che, partendo da piazza De Ferrari, percorrerà via San Lorenzo per fare poi ritorno in piazza Matteotti. Qui, alle 16.30 circa, inizierà la discesa della Befana che si calerà da un’autoscala messa a disposizione dai pompieri.

La simpatica vecchina ‘atterrerà’ in piazza Matteotti, fra le casette di legno del mercatino a lei dedicato, con una grande calza piena di dolcetti e piccoli doni che distribuirà a tutti i bambini, mentre, a terra, altre Befane distribuiranno caramelle, biscotti, cioccolatini, dolcezze varie e non solo.

L’iniziativa è parte dell’evento “Una Befana per tutti i bambini del mondo” che ritorna a Genova per il secondo anno consecutivo grazie al Consorzio Colombo della Fiva Ascom Confcommercio (Federazione italiana venditori ambulanti) e con la partecipazione del Comando dei Vigili del Fuoco e dell’Associazione Nazionale del Corpo VV.F. nonché di Unicef, presente con uno stand.