Genova. Circa 250 studenti genovesi provenienti da dieci diverse scuole medie sono stati coinvolti oggi nell’esperienza ecologica “Keep Clean” al parco dell’Acquasola, dove hanno raccolto sotto la guida di esperti e addetti della cooperativa Erica complessivamente 33 chili di piccoli rifiuti. È stato festeggiato così il decimo compleanno del progetto didattico Genova Scoprendo, realizzato dalla fondazione Edoardo Garrone in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e Accademia Ligustica di Belle Arti.

In linea con le indicazioni metodologiche e tematiche del Miur, il progetto mette al centro sviluppo sostenibile e cittadinanza attiva e propone un format che coniuga esperienza sul campo, formazione in aula, incontri con realtà appartenenti al mondo del volontariato, quali l’associazione Banco Alimentare, e una visita artistico-culturale nel cuore di Genova, guidata dagli studenti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti secondo la modalità dell’educazione peer to peer.

Con l’obiettivo di rendere i ragazzi veri protagonisti della sostenibilità in città, Genova Scoprendo propone anche quest’anno il concorso #sostenibilitàinscatola. I giovani partecipanti dovranno rappresentare la loro idea di sostenibilità attraverso la creazione di un modellino tridimensionale di un angolo della città, considerando i temi della mobilità, dell’alimentazione, della gestione dei rifiuti e del riuso intelligente. Tutti gli elaborati saranno condivisi e potranno essere votati sulla pagina Instagram di Fondazione Garrone (@fondazione_garrone). Nella giornata conclusiva del progetto, che si svolgerà nel marzo 2020, gli elaborati saranno esposti presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti dove sarà premiato il vincitore.