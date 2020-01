Guida ubriaca a Birra e fa un frontale con un’altra auto

Savignone. Una genovese di 50 anni è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri di Savignone.

La donna, la sera scorsa, stava guidando in località Birra a Busalla, con un tasso alcolemico di molto superiore ai limiti di legge e ha perso il controllo del mezzo, finendo per fare un frontale contro un’auto che procedeva in senso opposto.

Il conducente della seconda auto è uscito fortunatamente illeso dall’impatto. Alla donna è stata ritirata la patente di guida e l’auto è stata sequestrata.