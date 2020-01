Guasto su una tubatura Iren a Cornigliano, parte del quartiere senz’acqua

Genova. Iren Acqua comunica che a seguito di un guasto sulla tubazione idrica, si è reso necessario interrompere la fornitura nelle seguenti vie del Comune di Genova nel quartiere di Cornigliano.

Si tratta delle vie:

Via Pieragostini

Via Cornigliano

Via Tonale

Via Dufour

Via Mario Piana

Via Gessi

Vie limitrofe

Il ripristino della regolarità del servizio è previsto per il pomeriggio. La rottura è avvenuta sotto terra in via Cornigliano e non ci sono stati problemi importanti per la viabilità. In corso l’intervento dei tecnici di Ireti supportati dalla polizia locale.