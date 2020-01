Gruppo Costa Crociere, Rossella Carrara si occuperà di comunicazione e sostenibilità

Genova. Il Gruppo Costa, compagnia di crociere leader in Europa, rafforza le proprie funzioni di relazioni esterne e sostenibilità con l’arrivo di Rossella Carrara, che dal 14 gennaio 2020 è entrata a far parte della società come Costa Group Vice President External Relations and Sustainability.

Nel suo nuovo ruolo Rossella Carrara supervisionerà le attività di comunicazione, sostenibilità, public affairs del marchio Costa Crociere in Europa, riportando direttamente al direttore generale Neil Palomba. Avrà inoltre in compito di coordinare la comunicazione strategica di Costa in accordo con il Ceo del Gruppo Costa e Carnival Asia, Michael Thamm. Considerata la rilevanza per la reputazione dell’azienda e il valore nel testimoniarne l’impegno nei confronti della comunità, anche Costa Crociere Foundation farà parte dell’ambito di responsabilità di Rossella Carrara.

“Rossella porta al nostro gruppo dirigente un’esperienza consolidata e di alto livello – afferma Michael Thamm, Ceo del Gruppo Costa e Carnival Asia – la nostra compagnia continua a crescere e guidare il settore delle crociere in Europa e in Asia. Intendiamo quindi ampliare la nostra visibilità nei mercati in cui operiamo, comunicare ancora di più i tanti progetti innovativi che Costa ha intrapreso e rafforzare la collaborazione con tutti i nostri principali stakeholder. Sono certo che Rossella saprà aiutarci a raggiungere questi obiettivi”.

Rossella Carrara vanta oltre 20 anni di esperienza come consulente strategico a supporto di importanti società multinazionali in diversi settori, dallo shipping alla tecnologia, dal retail ai beni di consumo, dal turismo al medicale. Prima di arrivare in Costa, Carrara era Deputy Managing Director di Apco Worldwide in Italia, dove era responsabile delle attività di public affairs, stakeholder engagement, corporate responsibility e comunicazione, sia a livello nazionale che internazionale. Prima di Apco è stata Senior Director di Burson Marsteller, seguendo in particolare la comunicazione di crisi.

Nel corso della sua carriera, Rossella Carrara ha acquisito una profonda conoscenza di Costa e del settore crociere, avendo lavorato negli ultimi 15 anni a stretto contatto con la compagnia su diversi progetti di comunicazione e public affairs. Ha inoltre avuto l’opportunità di collaborare con aziende dell’indotto partner di Costa, come Fincantieri, San Giorgio del Porto, Chantier Naval de Marseille, e con associazioni di settore come Clia e Confitarma.