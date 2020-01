Genova. Metano che fuoriesce dai tombini per strada. Una grossa perdita di gas quella che ha interessato nella serata di lunedì 6 gennaio corso Perrone, in Valpolcevera.

La strada è stata chiusa. Sul posto i vigili del fuoco di Genova per valutare la situazione e in attesa dei tecnici di Ireti per mettere in sicurezza l’area.

Foto 2 di 2



Per motivi precauzionali sono stati fatti interrompere anche i lavori nel vicino cantiere del nuovo ponte, almeno per quanto riguarda il lato ponente.