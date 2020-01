Genova. Migliaia di persone in piazza De Ferrari per salutare l’arrivo del 2020 col concerto di Giusy Ferreri, ospite clou del Tricapodanno genovese. Al count-down hanno partecipato il presidente Toti e il sindaco Bucci.

Ad aprire le danze è stato rapper Tedua – Mario Molinari – nato nel 1994 a Cogoleto e cresciuto a Milano. Poi il gran finale con la cantante palermitana, protagonista nel 2008 della prima edizione del talent show italiano “X Factor” e consacrata da tre edizioni del Festival di Sanremo nel 2011, 2014 e 2017. Davanti al suo palco una folla di giovanissimi che ha celebrato il Capodanno sulle note “Roma-Bangkok” e “Amore e capoeira”. Poi un ricco dj-set ha prolungato la festa fino a tarda notte.

“È la sera di capodanno e voglio lasciarvi alle vostre famiglie, ai vostri affetti, a una bella serata di speranza per l’anno che verrà – ha detto il presidente Toti prima del conto alla rovescia -. In un paese dove la gazzarra, la ricerca del nemico pubblico, l’insulto sui social hanno preso il sopravvento, vogliamo tornare a occuparci dei problemi e del futuro veri di questo territorio. La Liguria, regione difficile e simbolo dei tanti cambiamenti che questo paese sta affrontando, da quello industriale a quello ambientale, è qui e dice stasera a tutta Italia: non ci arrendiamo, anzi facciamo tesoro delle difficoltà che stiamo affrontando per essere molto più forti di prima. Auguri a tutti: sarà uno splendido 2020, ve lo giuro”.