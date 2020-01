Gestione dei magazzini di Galliera e Gaslini, Alisa esternalizza: la Fp Cgil chiede il ritiro della procedura

Genova. La Fp Cgil esprime netta contrarietà alla volontà di Regione Liguria e delle amministrazioni dell’Istituto Gaslini e dell’Ospedale Galliera di esternalizzare e privatizzare la gestione dei magazzini farmaci, dispositivi medici e beni economali delle rispettive strutture ospedaliere, comprensive dei conseguenti servizi di trasporto.

La richiesta è di ritirare la procedura, altrimenti verranno messe in atto tutte le forme di protesta sindacali per fermare questa ed analoghe scelte future.

Tale volontà viene esplicitata attraverso un avviso di consultazione preliminare di mercato emesso da Alisa.

“È una scelta – scrivono in una nota le segreterie Fp Cgil di Genova e Liguria – che non ha alcuna motivazione reale di riduzione dei costi o di aumento dell’efficienza ma si colloca unicamente in una logica privatizzatrice e di spacchettamento dei servizi con conseguenze gravi sulla gestione dei servizi e sul futuro occupazionale dei lavoratori coinvolti”.