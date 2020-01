Genovese vince un voucher da 10 mila euro messo in palio dal Consorzio Alassio un Mare di Shopping

Genova. Si chiama Giacomo Fui, è di Genova e, grazie all’acquisto fatto il 21 dicembre scorso presso il negozio “Terra”, boutique di accessori in viale Marconi ad Alassio, si è aggiudicato il voucher del valore di diecimila euro messo in palio dal Consorzio Alassio un Mare di Shopping nell’ambito del Concorso “Lo shopping dei sogni”.

Per partecipare era sufficiente un acquisto compiuto tra il 7 dicembre e il 7 gennaio fino alle ore 12, per un importo di almeno 100 euro. Si compilava la cartolina allegando lo scontrino e si imbucava tutto nell’enorme cassetta delle lettere situata in piazza Matteotti.

Oggi alla presenza del notaio Stefano Parodi e della presidentessa del Consorzio Un Mare di Shopping, Loredana Polli, si è tenuto il sorteggio.

Il secondo premio, un week end per due persone presso il Grand Hotel di Alassio, se l’è aggiudicato Massimiliano Morelli di Chiavenna, nella provincia di Sondrio.

Il vincitore potrà fare shopping nei negozi alassini che hanno aderito all’evento (sono oltre trecento) fino a raggiungere l’importo di ben 10 mila euro.

“Quella dell’estrazione è sempre una giornata davvero speciale – commenta Loredana Polli – e quest’anno alcuni eventi l’hanno resa ancora più particolare. Giunto ormai alla sua ottava edizione “Lo shopping dei sogni” è stato copiato anche da un paese del nord Italia. Ovviamente il nostro è l’unico ed inimitabile concorso che, di anno in anno, raccoglie sempre più successo coccolando i nostri clienti e facendo vivere il sogno di poter vincere uno shopping sfrenato nella città del Muretto”.