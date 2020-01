Genova. Pari e patta (0-0) tra Genova Calcio e Sestri Levante.

Edoardo Massara e compagni frenano i “corsari”, riscattando un periodo non ottimale in fatto di risultati.

“Venivamo da un periodo non molto fortunato, anche se l’impegno, la costanza negli allenamenti e la ricerca del gioco non erano mai venuti meno – dichiara Massara – oggi abbiamo, meritatamente strappato il pareggio, entrambe le squadre hanno sempre cercato di giocare a calcio, sia noi che loro abbiamo avuto le occasioni per sbloccare la gara, il pareggio è giusto ed equo”.

“Siamo contenti e soddisfatti per la prestazione odierna, ora dobbiamo pensare a cercare più continuità di rendimento a cominciare dalla prossima gara con il Molassana, siamo una buona squadra e meritiamo una classifica migliore”.