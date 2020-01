Genoa, striscione contro la società compare sotto la Nord

Genova. “Società senza dignità, lasciate questa città”. Questo lo striscione appeso ai cancelli vicini all’ingresso del Ferraris, in particolare vicino alla Gradinata Nord.

Dopo la contestazione di ieri, con circa 500 tifosi in corteo per le strade cittadine e un già eloquente striscione, ecco un nuovo messaggio chiaro nei confronti non solo del presidente Enrico Preziosi.

Anche ieri la lenzuolata del tifo organizzato faceva un preciso riferimento all’amministratore delegato Alessandro Zarbano.