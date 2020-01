Genova. Un 1-3 in cui il Genoa ha regalato praticamente tutti i gol alla Roma, che va in rete dopo 6 minuti e si trova con una partita già in discesa da gestire. Un primo tempo di grande sofferenza per il Genoa e una ripresa in cui si è anche accarezzata l’idea del pareggio, con Lopez a dire di no con una grande parata, ma una decisione sciagurata di Romero dà il via all’azione che mette il sigillo a questa partita, favorita da un erroraccio di Perin.

Primo tempo, la Roma domina

La coppia d’attacco è sempre Pandev Sanabria, in difesa, vista l’assenza di Criscito, c’è Goldaniga. Barreca e Ghiglione i due esterni di centrocampo. In mezzo Cassata, Schone e Sturaro.

La partita comicia subito in salita perché dopo il cross di Pandev al 5′, deviato da Mancini verso Lopez, bloccato dal portiere, la Roma passa in vantaggio con Under sul rovesciamento di fronte: tiro cross dalla destra che si infila nell’angolino. Perin non impeccabile, viene ingannato da un movimento in area di Pellegrini che però non devia.

Roma in totale controllo per gran parte del primo tempo, con Spinazzola che fa ciò che vuole sulla sinistra e Dzeko che grazia Perin e compagni al 15′.

I rossoblù, schiacciati dalla forza offensiva della Roma, riescono poche volte a distendersi, eppure coi tre centrali avversari così alti, ci sarebbe anche la possibilità di sperare nell’errore per beffare la retroguardia giallorossa.

La Roma non riesce a chiudere nonostante il gran possesso e gli attacchi con 5 o 6 uominiSi arriva così al momento in cui il Genoa potrebbe pareggiare. L’azione corale al 35′ è doppiamente sprecata, prima da Sturaro, che si vede il tiro respinto da Lopez, poi in modo incredibile da Ghiglione: un colpo di testa più facile da buttare in porta che tra le braccia del portiere, come invece accade.

Dopo un calcio piazzato spedito da Pellegrini sopra la traversa (nell’azione precedente ammonito Romero), la Roma raddoppia in modo fortunoso: il cross di Spinazzola è deviato in modo determinante da Biraschi nella propria porta (44′). Sembra notte fonda per il Genoa, ma un minuto dopo Pandev riduce le distanze sfruttando un’amnesia difensiva di Mancini e Smalling, capitalizzando con un pallonetto un lancio lungo di Schone.

Ripresa, il Genoa sfiora il pareggio, poi regala la terza rete

La ripresa inizia con la contestazione della tifoseria, che toglie tutti gli striscioni e comincia a rumoreggiare contro il presidente Preziosi.

Il Genoa ha un altro cipiglio e in poco tempo crea una serie di occasioni da rete: al 58′ Lopez compie un miracolo nel togliere dall’incrocio dei pali la palla colpita di testa da Goldaniga. Tre minuti dopo ancora il portiere protagonista di una parata a terra su un bel rasoterra di Barreca. Lo stesso Barreca al 66′ mette una palla d’oro in mezzo, dove c’è Sanabria che non arriva per un soffio al tocco decisivo in scivolata.

È il momento migliore del Genoa, che è costretto a sostituire al 70′ Cassata, infortunato, per Favilli, con Pandev che va a fare il trequartista.

Invece che il pareggio però arriva il terzo gol degli ospiti a causa di un regalo dei rossoblù: prima Romero effettua un passaggio orizzontale che mette in difficoltà i compagni, poi Perin sbaglia il rinvio: palla a Pellegrini che serve Dzeko, pronto a ribadire in rete davanti alla porta (74′).

Il solo Pandev ci prova sino all’ultimo, con una punta sinistra “da calcetto” allo scadere che esalta ancora una volta Lopez. Fischio finale con ancora i cori di contestazione contro la Società e uno di osanna per il macedone.

Genoa-Roma 1-3

Reti: 6′ Under; 44′ Aut. Biraschi; 45′ Pandev; 79′ Dzeko

Genoa: Perin, Biraschi, Romero, Goldaniga, Ghiglione, Schone, Sturaro (92′ Radovanovic), Cassata (70′ Favilli), Barreca, Pandev, Sanabria (86′ Agudelo).

A disposizione: Marchetti, Radu, El Yamiq, Jagiello, Destro, Ankersen, Pajac, Behrami, Pinamonti.

Allenatore: Nicola

Roma: Lopez, Spinazzola, Mancini, Smalling, Santon (84′ Cetin), Diawara, Veretout (73′ Cristante), Under (88′ Peres), Pellegrini, Kluivert, Dzeko.

A disposizione: Cardinali, Fuzato, Juan Jesus, Kalinic.

Allenatore: Fonseca

Arbitro: Maresca di Napoli

Ammoniti: Romero, Cassata (G); Veretout, Dzeko, Lopez (R)