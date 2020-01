Gaslini, ceppi diversi di meningococco per i due bambini ricoverati: l’11enne resta grave

Genova. Sono di due ceppi diversi i meningococchi che hanno in questi giorni infettato due bambini che si trovano ricoverati al Gaslini.

Lo rende noto la direzione sanitaria dell’ospedale pediatrico. Mentre sono migliorate le condizioni del bimbo di 5 anni, il ragazzino di 11 resta in terapia intensiva e in prognosi riservata: “Permangono le condizioni di criticità e la prognosi resta riservata – spiega la nota – il bambino è comunque attualmente stabile.Il meningococco responsabile dell’infezione è risultato essere di tipo C, quindi di tipo diverso dall’altro caso ricoverato negli stessi giorni presso l’Istituto”.

Il piccolo di 5 anni, ancora ricoverato in Medicina d’urgenza aveva contratto il meningococco di tipo y, ed è attualmente fuori pericolo di vita.