Furto di profumi in un negozio di via XX, un ladro fermato e uno in fuga

Genova. La polizia locale di Genova è stata impegnata in un’operazione in via XX Settembre, presso una nota catena di prodotti di bellezza, per una tentata rapina. Alla fine gli agenti hanno arrestato un cittadino peruviano del 1988, regolare sul territorio nazionale e residente a Davagna.

Con un complice ha provato a far sparire in una borsa sette articoli di profumeria di lusso per un valore complessivo di 722 euro. Non è però riuscito nel suo intento. Il complice invece si è dato alla fuga spintonando, ferendola, una commessa del negozio, Sephora.

L’uomo che poi è riuscito a scappare ha prelevato la merce dagli scaffali mentre quello preso dagli agenti l’ha messa in una borsa schermata. Il 31enne fermato è stato portato presso il reparto Giudiziaria della polizia locale, in piazza Ortiz, dove è stato fotosegnalato. Dall’identificazione sono emersi diversi precedenti specifici a carico dell’uomo. È stato arrestato per tentata rapina e ricettazione.

Alla direttissima l’arresto è stato convalidato. Il 31enne dovrà presentarsi tre volte alla settimana alla polizia giudiziaria e dovrà iniziare un percorso di recupero tramite il Sert per abuso di sostanze alcoliche.