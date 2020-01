Genova. Si sono svolte martedì 14 e mercoledì 15 gennaio a Shenzhen, in Cina, le due giornate di gare della tappa d’apertura della Champions Swim Series Fina 2020; il secondo e conclusivo appuntamento del circuito si svolgerà a Pechino nel fine settimana, il 18 e 19 gennaio.

Martina Carraro si è imposta nei 50 rana in 30″38, avanti alla statunitense Molly Hannis (30”49), alla giamaicana Alia Atkinson (30”63) e alla finlandese Ida Hulkko. In seguito la genovese si è posizionata al terzo posto nei 200 rana con il tempo di 2’27″59. Ha vinto Jingyao Yu, seconda Shiwen Ye; quarta posizione per Sydney Pickrem.

Oggi Martina ha primeggiato nei 100 rana fermando il cronometro a 1’06″85. Seconda classificata la cinese Jingyao Yu in 1’07″59; terza Alia Atkinson, quarta Sydney Pickrem.

Ieri Elena Di Liddo ha vinto i 100 farfalla in 58″37, precedendo in sequenza la danese Ottesen (58”75) e l’olandese Kromowidjojo (59”99).

Sorpresa nei 200 stile libero con il lituano Rapsys che in 1’46″50 brucia per tre centesimi il campione olimpico e mondiale cinese Sun Yang.