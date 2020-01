Fanno il video a un topo nel dehor di un ristorante: “Pranzo gratis e soldi o ti roviniamo”

Genova. Hanno visto un topolino sbucare nel dehor di un ristorante e non ci hanno pensato due volte. Smartphone alla mano hanno girato un video e hanno provato a usarlo per ricattare il ristoratore. Alla fine i due “registi”, due italiani di 24 e 63 anni, sono stati arrestati.

Dopo aver girato il video i due furfanti sono entrati nel ristorante e, con fare minaccioso, hanno chiesto al giovane proprietario un pranzo gratis, da consumarsi il giorno dopo: in cambio avrebbero cancellato il materiale. Il ragazzo, impaurito, ha concordato per la domenica un pranzo gratuito per i due uomini.

Il giorno dopo i malviventi si sono presentati regolarmente al ristorante e, dopo aver ribadito di far vedere le immagini alle autorità, si sono accomodati al tavolino. Durante la consumazione del pasto hanno preteso anche una cospicua somma di denaro per cancellare definitivamente il video del topolino.

A quel punto il giovane prima ha telefonato a uno zio, socio del locale, poi ha consegnato agli uomini 150 euro. Ma non erano ancora abbastanza. Nel frattempo è arrivato lo zio che, senza esitare, ha chiamato la polizia. I due truffatori, entrambi con svariati precedenti, sono stati arrestati e ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.