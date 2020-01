Ex Ilva, Toti: “Auspichiamo emendamento per integrazione al reddito nel milleproroghe”

Genova. Si è svolto questo pomeriggio nella sede di Regione Liguria l’incontro tra il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e le organizzazioni sindacali sul tema della garanzia dell’integrazione al reddito per i lavoratori in cassa integrazione di Ilva in amministrazione straordinaria.

L’incontro è servito a fare chiarezza sulla necessità di monitorare l’approvazione da parte del Governo dell’emendamento relativo nel decreto milleproroghe che garantisce l’integrazione al reddito per i circa 280 lavoratori di Ilva AS, in cassa integrazione, come previsto dall’accordo di programma del 2005.

“Abbiamo affrontato il tema della cassa integrazione – ha detto il presidente Toti – Auspichiamo che nel decreto milleproroghe sia contenuto l’emendamento di integrazione che c’è sempre stato. Comunque abbiamo ribadito ai lavoratori di essere disponibili, con la Società per Cornigliano a monitorare la situazione e intervenire, nel caso fosse necessario, prevedendo un’integrazione al reddito”.