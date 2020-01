Genova. A seguito dei provvedimenti arbitrali presi nelle partite del 12 gennaio, il giudice sportivo ha squalificato quattordici calciatori del girone ligure di Eccellenza.

Matteo Battaglia (Angelo Baiardo) è stato squalificato per tre giornate in quanto espulso perché “a gioco fermo, in reazione ad un fallo subìto, spingeva con foga l’avversario facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive”.

Tre gare di stop per Lorenzo Lamonica Miraglio (Campomorone Sant’Olcese), espulso perché “a seguito di un contrasto di gioco, colpiva un avversario con un violento calcio ad un ginocchio, senza conseguenze lesive”.

Alessandro Cappellano (Campomorone Sant’Olcese) dovrà scontare tre turni di squalifica.

Federico Piccarreta (Genova Calcio) e Davide Sighieri (Molassana Boero) dovranno saltare le prossime due partite.

Una giornata di squalifica è stata comminata a Tommaso Odasso (Finale), Michael Volpe (Genova Calcio), Mattia Giacopetti (Molassana Boero), Giorgio Mombelloni (Alassio FC), Facundo Agustin Marquez (Albenga), Matteo Piana (Cairese), Federico Virga (Imperia), Erri Praino (Pietra Ligure) ed Edoardo Severi (Rivasamba).

Spostamento per la partita di domenica 19 gennaio alle ore 15 tra Ospedaletti e Rapallo Rivarolese: verrà giocata al Ciccione di Imperia.

La classifica marcatori dopo 16 giornate:

11 reti: Saviozzi (Cairese)

10 reti: Curabba (Campomorone Sant’Olcese)

9 reti: Minutoli, Nelli (Busalla), Capra (Imperia)

8 reti: Battaglia (Angelo Baiardo)

7 reti: Marquez (Albenga), Gandolfo (Sestri Levante/Campomorone Sant’Olcese)

6 reti: Cirrincione (Sestri Levante), Ilardo (Genova Calcio), Oliviero (Angelo Baiardo), Castagna (Pietra Ligure/Albenga)

5 reti: Faedo (Finale), Bertuccelli (Rapallo Rivarolese), Grosso (Athletic Club Liberi), Rossi, Compagnone (Busalla), Selvatico, Croci (Sestri Levante), Costantini, Di Salvatore (Albenga), Di Martino (Cairese), Gaggero (Pietra Ligure)

4 reti: Parodi (Sestri Levante), Incerti (Angelo Baiardo), Baracco (Pietra Ligure), De Simone (Albenga), D. Galluccio (Campomorone Sant’Olcese), Sassari, Donaggio (Imperia), Roda (Alassio FC), Paterno (Rivasamba)

3 reti: A. Rocca (Finale), Anselmo, Figone (Albenga), Lembo (Athletic Club Liberi), Pane, Panepinto (Sestri Levante), Sancinito, Minasso (Imperia), Galiera (Ospedaletti), A. Boggiano, Repetto (Busalla), Kambo (Rapallo Rivarolese), Zunino (Pietra Ligure), G. Di Pietro (Albenga/Athletic Club Liberi)

2 reti: Capo (Sestri Levante), Lupo (Alassio FC), Del Vecchio (Athletic Club Liberi), Fici, Foti, Mamone, F. Sturaro (Ospedaletti), Doffo, Bruzzone, Fa. Moretti, Pastorino, Facello (Cairese), Rovere (Pietra Ligure), Risso, Boggian, Giglio (Imperia), Chiriaco, Spaltro, Campelli, Serinelli (Genova Calcio), Romei, Carbone (Rapallo Rivarolese), Metalla, Gargiulo (Albenga), Provenzano, Napello (Angelo Baiardo), D. Barbieri, Fontana, Vottero, Severi, Monteverde, Ivaldi (Rivasamba), G. Cotellessa (Busalla), Fassone, Venturelli, Gualtieri (Campomorone Sant’Olcese), G. Cavallone (Finale), De Persiis, Vario (Molassana Boero)

1 rete: Pagano, S. Cagliani (Athletic Club Liberi), Biancato, M. Boggiano, Busi, Latin, Sanguineti, Lessona, Costa, Porro, Monteverde (Rivasamba), Mignacco, Cannone, Fe. Moretti (Busalla), Burdisso, Aretuso, Allegro, Alasia, Allaria, Espinal, Al. Negro, Latella (Ospedaletti), Rizzo (Cairese), Bah, Galleri, Russotti, Sighieri, Martino, Cuman, Mancini, N. Giacopetti (Molassana Boero), Fazio, Guarco, Pellegrino, Ambrosini, Martelli, Le. Ferrara (Imperia), Galleano (Pietra Ligure), Ferretti, Del Nero, Puricelli, Buffo (Sestri Levante), De Luca, Campagna, G. Gerini, Barison, Taku, Ri. Franco, Mombelloni, Giraldi, Esposito (Alassio FC), Scaccianoce, Massa, Balestrino, Manca, Guidotti, Gattulli (Campomorone Sant’Olcese), De Simone, Molini, Molinari (Albenga), Pascucci, Merialdo, Ungaro (Angelo Baiardo), De Benedetti, Vittori, Odasso, Lu. Ferrara, P. Cavallone, Galli, Szredi (Finale), Menini, Sbarra, Chiappe, Ymeri (Rapallo Rivarolese), Piccarreta, Massara (Genova Calcio)

Autoreti: 1 Matarozzo (pro Genova Calcio), F. Moretti (pro Rapallo Rivarolese)