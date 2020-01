Genova. A seguito dei provvedimenti arbitrali presi nelle partite giocate domenica 5 gennaio, il giudice sportivo ha squalificato sei calciatori del girone ligure di Eccellenza.

Francesco Pascucci (Angelo Baiardo), Mariano Rudi (Genova Calcio), Luca Di Pietro, Matteo Dodero (Athletic Club Liberi), Edoardo Rovere (Pietra Ligure) e Flavio Manca (Campomorone Sant’Olcese) sono stati fermati per una giornata.

Il Finale è stato multato di 150 euro “per il comportamento di un proprio tesserato non identificato che indossava abbigliamento sociale e dava ripetutamente indicazioni ai calciatori, senza risultare in distinta, il quale, per tutta la durata del secondo tempo, posizionato all’esterno del recinto degli spogliatoi, proferiva ripetute espressioni ingiuriose nei confronti di un assistente arbitrale e del direttore di gara, aggiungendo per quest’ultimo, frasi pesantemente ingiuriose e discriminatorie di stampo sessista, colpendo ripetutamente con violenza la rete di recinzione; si rivolgeva, poi, al predetto assistente arbitrale facendo risaltare il fatto che egli non potesse prendere provvedimenti nei suoi confronti, perché all’esterno del recinto degli spogliatoi (circostanza aggravante)”.

La classifica marcatori dopo 15 giornate:

11 reti: Saviozzi (Cairese)

10 reti: Curabba (Campomorone Sant’Olcese)

9 reti: Minutoli, Nelli (Busalla), Capra (Imperia)

8 reti: Battaglia (Angelo Baiardo)

7 reti: Gandolfo (Sestri Levante/Campomorone Sant’Olcese)

6 reti: Marquez (Albenga), Ilardo (Genova Calcio), Oliviero (Angelo Baiardo), Castagna (Pietra Ligure/Albenga)

5 reti: Faedo (Finale), Bertuccelli (Rapallo Rivarolese), Grosso (Athletic Club Liberi), Rossi, Compagnone (Busalla), Selvatico, Cirrincione, Croci (Sestri Levante), Costantini, Di Salvatore (Albenga), Di Martino (Cairese), Gaggero (Pietra Ligure)

4 reti: Incerti (Angelo Baiardo), Baracco (Pietra Ligure), De Simone (Albenga), D. Galluccio (Campomorone Sant’Olcese), Sassari (Imperia), Roda (Alassio FC), Paterno (Rivasamba)

3 reti: A. Rocca (Finale), Anselmo, Figone (Albenga), Lembo (Athletic Club Liberi), Pane, Parodi, Panepinto (Sestri Levante), Sancinito, Minasso, Donaggio (Imperia), Galiera (Ospedaletti), A. Boggiano, Repetto (Busalla), Kambo (Rapallo Rivarolese), Zunino (Pietra Ligure)

2 reti: Lupo (Alassio FC), Del Vecchio (Athletic Club Liberi), Fici, Foti, Mamone, F. Sturaro (Ospedaletti), Doffo, Bruzzone, Fa. Moretti, Pastorino (Cairese), Rovere (Pietra Ligure), Risso, Boggian, Giglio (Imperia), Chiriaco, Spaltro, Campelli, Serinelli (Genova Calcio), Romei, Carbone (Rapallo Rivarolese), Metalla, Gargiulo (Albenga), Provenzano, Napello (Angelo Baiardo), D. Barbieri, Fontana, Vottero, Severi, Monteverde, Ivaldi (Rivasamba), G. Cotellessa (Busalla), Fassone, Venturelli, Gualtieri (Campomorone Sant’Olcese), G. Cavallone (Finale), De Persiis, Vario (Molassana Boero)

1 rete: Pagano, S. Cagliani (Athletic Club Liberi), M. Boggiano, Busi, Latin, Sanguineti, Lessona, Costa, Porro, Monteverde (Rivasamba), Mignacco, Cannone, Fe. Moretti (Busalla), Burdisso, Aretuso, Allegro, Alasia, Allaria, Espinal, Al. Negro (Ospedaletti), Rizzo, Facello (Cairese), Bah, Galleri, Russotti, Sighieri, Martino, Cuman, Mancini (Molassana Boero), Fazio, Guarco, Pellegrino, Ambrosini, Martelli, Le. Ferrara (Imperia), Galleano (Pietra Ligure), Ferretti, Del Nero, Capo, Buffo (Sestri Levante), De Luca, Campagna, G. Gerini, Barison, Taku, Ri. Franco, Mombelloni, Giraldi, Esposito (Alassio FC), Scaccianoce, Massa, Balestrino, Manca, Guidotti, Gattulli (Campomorone Sant’Olcese), De Simone, Di Pietro, Molini (Albenga), Pascucci, Merialdo, Ungaro (Angelo Baiardo), De Benedetti, Vittori, Odasso, Lu. Ferrara, P. Cavallone, Galli (Finale), Menini, Sbarra, Chiappe (Rapallo Rivarolese), Piccarreta (Genova Calcio)

Autoreti: 1 Matarozzo (pro Genova Calcio), F. Moretti (pro Rapallo Rivarolese)