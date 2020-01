È morto Don Luigi Traverso, prete degli ultimi premiato col Grifo D’Oro

Genova. È morto questa notte all’età di 90 anni don Luigi Traverso, per 57 anni parroco della chiesa di San Siro nel centro storico di Genova. Prete degli ultimi e impegnato in prima linea per la lotta alla povertà, nel 2014 il Comune di Genova gli aveva conferito il Grifo d’Oro, mentre la Fondazione Ducale lo aveva insignito del premio Don Balletto.

Il funerale si terrà sabato 11 gennaio alle 10.00 nella chiesa di San Siro, questa sera nello stesso luogo il rosario alle 19.

“Don Luigi ha trascorso la sua intera vita al servizio degli altri, donando tutto se stesso al prossimo, senza mai risparmiarsi. Un’esistenza piena che oggi, con la sua scomparsa, lascia un vuoto immenso”, lo ricorda in una nota il Partito Democratico.

Don Traverso a San Siro aveva lasciato il segno dedicando tutta la sua attività agli emarginati, come l’amico Don Gallo con cui spesso lo si vedeva insieme. Negli ultimi anni, prima di lasciare la sua San Siro per anzianità, aveva lanciato l’allarme per la mancanza di risorse che non consentiva di rispondere alle persone sempre più numerose che gli chiedevano aiuto.