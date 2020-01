Due bambini ricoverati al Gaslini per meningite, uno è ancora in gravi condizioni

Genova. Rimangono critiche le condizioni del bambino di 11 anni ricoverato da ieri in terapia intensiva per meningoencefalite da menigococco all’ospedale Gaslini. Lo comunica la direzione dell’istituto pediatrico genovese, specificando che non è ancora disponibile la tipizzazione del ceppo batterico. La sua prognosi è riservata.

Migliora, invece, il piccolo di cinque anni ricoverato da domenica per la stessa patologia. Il bimbo, scrivono i medici, risponde bene alle cure.

Il paziente è stato trasferito dal reparto di terapia intensiva a quello di pediatria d’urgenza per proseguire la terapia. Il ceppo batterico contratto è risultato il meningococco di tipo Y.