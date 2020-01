Domenica variabile, rischio pioggia da lunedì sul levante

Genova. Quella di oggi sarà da punto di vista meteo una giornata caratterizzata da spiccata variabilità per la presenza di nubi, che risulteranno più diffuse e compatte sul settore centro-orientale, dove a tratti potrà avere luogo qualche breve sgocciolata o piovasco.

I meteorologi di Limet prevedono tempo migliore a ponente, con anche ampie schiarite.

I venti ancora tesi in mattinata poi in attenuazione. Peggiora domani con piogge via via più diffuse nel corso della giornata soprattutto sul Levante della Regione ma anche al centro