Domenica due navette gratis dell’Atp per visitare i presepi della Val Bisagno

Genova. Due bus navetta consentiranno di ammirare gli spettacolari presepi della Val Bisagno. E’ il senso dell’iniziativa organizzata da Atp Esercizio e da Municipio Media Val Bisagno per domenica prossima, 4 gennaio.

Due saranno i mezzi disponibili, due i tragitti che verranno percorsi e due le diverse partenze, in modo da consentire a tutti i partecipanti di poter ammirare ciascuna delle sette splendide Sacre Rappresentazioni allestite nella parrocchie della zona.

Le partenze sono fissate al capolinea del 48 a Molassana. La prima partenza è fissata per le ore 13.30: la navetta numero 1 permetterà di visitare i presepi di Fontanegli, Viganego e Traso; la navetta numero 2 condurrà alla visita dei presepi di Pino, San Siro, Rio Torbido e San Martino di Struppa. Alle 16 è fissata la seconda partenza con gli stessi itinerari. Su ogni navetta i posti disponibili a sedere sono 39 e i biglietti (completamente gratuiti) si possono ritirare

in Municipio Media Val Bisagno, in piazza dell’Olmo 3, dalle 12 alle 13 della stessa giornata di domenica 4 gennaio.

“E’ una bella iniziativa che avevamo già proposto in passato con un notevole successo. Ringrazio Atp per la partnership e ricordo che i presepi del nostro territorio sono davvero molto belli e legati alle antiche tradizioni artigianali. Ovviamente sono visitabili ogni giorno» – spiega Roberto D’Avolio, presidente del Municipio Media Val Bisagno.