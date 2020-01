Dispersa nei boschi a Montoggio, trovata dopo due ore di ricerche

Montoggio. Aggiornamento ore 19e30. La donna, che aveva problemi neurologici, è stata trovata in condizioni discrete. E’ stata riportata al centro di cura per anziani.

E’ uscita dal cancello della residenza protetta dove è ospitata per fare una passeggiata, ma senza avvertire nessuno. Non si hanno notizie dalle 13 di oggi, giovedì 23 gennaio, di una donna di 79 anni, ospite della casa di riposo Le primule, a Montoggio, in Valle Scrivia.

Sul posto, attivi nelle ricerche scattate a metà pomeriggio, i vigili del fuoco, con il nucleo cinofilo, i carabinieri, il soccorso alpino e altri volontari.

La donna è in grado di camminare senza problemi, ma potrebbe aver perso la strada per tornare alla struttura. Le ricerche sono state estese alla boscaglia.