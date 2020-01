Di Fulvio vince il Len Award 2019

Esultano i tifosi della Pro Recco che festeggiano un altro riconoscimento, questa volta individuale per uno dei giocatori più rappresentativi della compagina biancoceleste. Francesco Di Fulvio ha infatti vinto il Len Award 2019, il più importante riconoscimento a livello individuale nella pallanuoto. Il giocatore della Pro Recco e della Nazionale ha raccolto il 52,2% dei voti espressi dalle federazioni nazionali europee e dai funzionari Len (membri dell’ufficio di presidenza e dei vari comitati). Dietro di lui Dani Lopez Pinedo (Spagna – 17,4%), Nikola Jaksic (Serbia – 13,8%), Marton Vamos (Ungheria – 8,3%), Ante Vukicevic (Croazia – 8,3%).

Di Fulvio, nominato di recente miglior atleta dell’anno da Swimming World Magazine, succede ad un altro giocatore della Pro Recco, Filipovic, ed è il secondo italiano nella storia a ricevere il premio: nel 2011 fu Stefano Tempesti a sbaragliare la concorrenza.

“È una grande soddisfazione, il coronamento di una bella stagione con la Pro Recco e il Settebello, ringrazio tutti quelli che mi hanno votato – commenta il numero 2 biancoceleste sul sito della società -. Ai traguardi personali, però, ho sempre anteposto le vittorie di squadra e spero di poter vivere un’altra annata ad altissimo livello per aiutare i miei compagni a raggiungere tutti gli obiettivi. Voglio condividere questo premio con la mia famiglia, in particolare con i miei nonni Umberto e Gianna che mi seguono sempre nonostante l’età. E poi voglio ringraziare tutti gli allenatori che ho avuto per la fiducia che hanno sempre dimostrato di avere in me. Mai avrei pensato di poter raggiungere un traguardo così importante, ma ora non mi voglio fermare, ho 26 anni e sento di poter crescere: il Di Fulvio migliore non si è ancora visto”.