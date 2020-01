Detenuto evaso dal carcere di Marassi: condannato per rapina e armi, era in semilibertà

Genova. E’ un marocchino di 29 anni il detenuto evaso dal carcere di Genova Marassi nei giorni scorsi. Era finito in carcere per reati gravi dalla rapina aggravata in concorso al possesso di armi, ma era in regime di semilibertà e lavorava di giorno in una pizzeria di via Canevari.

Già il giorno prima – spiega in una nota il segretario della Uilpa Fabio Pagani, il detenuto era rientrato con parecchio ritardo rispetto all’ora di rientro concessa dal carcere per il lavoro. Per il carcere di Marassi si tratta della terza evasione in pochi giorni.

Il 29enne che doveva scontare la sua pena fino al luglio del 2021 è attualmente ricercato dalle forze di polizia.