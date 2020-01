Detenuto affiliato a clan camorrista evaso da Marassi, riacciuffato a Napoli

Genova. Era evaso da Marassi durante un permesso premio il 21 dicembre scorso. Daniele Scognamillo, 45 anni, arrestato e in carcere a Genova, è stato trovato e fermato a Napoli.

A dare la notizia il sindacato della Polizia Penitenziaria della Uil. “Scognamillo, affiliato al Clan della Camorra “Grimaldi” , è stato riacciuffato – dice il segretario regionale Uilpa Fabio Pagani – dopo un blitz della Polizia di Stato all’interno di un’abitazione a Napoli”.

Restano altri due evasi. Il 45enne era scomparso dopo alcuni giorni passati in famiglia in permesso premio. In carcere dal 2003, avrebbe avuto il fine pena nel 2024. “Da Genova bisogna ripensare a valutare bene i pareri nei confronti di detenuti con gravi condanne, come quella per associazione a delinquere – continua Pagani – personaggi pericolosi che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini e soprattutto il rinvigorimento dei clan, un sistema sicuramente da rivedere”.