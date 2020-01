Depositi chimici, Bucci: “A breve ok di Enac”. E spunta ipotesi Gnl foce Polcevera

Genova. Il via libera di Enac per la ricollocazione dei depositi chimici costieri in uno spazio dei terminal di Sampierdarena potrebbe arrivare a breve. A confermarlo il sindaco Marco Bucci a margine della commemorazione presso lo stabilimento Ilva per Guido Rossa.

Certamente arriverà entro l’anno, ma probabilmente “molto prima”, ha sottolineato il primo cittadino aggiungendo che “i cittadini saranno contenti, della stragrande maggioranza, se tutti capiscono la logica credo che saremmo tutti felici, poi certo c’è chi vuole fare polemiche strumentali…”.

L’ipotesi di una ricollocazione presso i Terminal Messina non viene smentita dal sindaco, che ricorda che per far si che una trattativa abbia buon esito “tutti gli interlocutori devo alzarsi dal tavolo contenti”.

Ma non solo: Bucci apre all’ipotesi di collocare il deposito Gnl alla foce del Polcevera. Sponda destra? “Non solo, anche sponda sinistra. E’ tutto in puzzle che stiamo componendo”