Decreto Genova, il 7 maggio in Consiglio di Stato udienza su ricorso Aspi

Genova. Si terrà il prossimo 7 maggio la discussione in camera di consiglio, fissata dal Consiglio di Stato, in merito agli appelli proposti dall’Avvocatura dello Stato lo scorso 7 gennaio e relativi alla decisione del Tar ligure di rigettare alcune pregiudiziali formulate dalle amministrazioni e dal commissario straordinario per la ricostruzione del ponte di Genova nell’ambito dei ricorsi di Aspi e Pavimental contro alcune norme del cosiddetto Decreto Genova, poi convertito in legge.

Nell’interesse delle Amministrazioni coinvolte – tra cui il Commissario Straordinario per la Ricostruzione – l’Avvocatura ha presentato appello rispetto ad alcune parti delle cinque ordinanze pubblicate dal Tar che lo scorso 6 dicembre ha rinviato alla Corte Costituzionale la decisione sul merito dei ricorsi.

Nelle ordinanze erano state rigettate le eccezioni pregiudiziali formulate dalle stesse amministrazioni.