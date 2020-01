Dal red carpet alla transenna il passo è… falso, vicino a via Garibaldi l’addobbo dimenticato

Genova. Natale è finito da un bel pezzo ma nel centro storico di Genova l’atmosfera è ancora quella. Almeno nel quartiere della Maddalena dove grazie a Comune di Genova e associazioni di commercianti è stato creato uno dei percorsi pedonali.

Il problema però è che in via Quattro Canti di San Francesco il tappeto, fissato al lastricato con del nastro adesivo, ha perso aderenza e si è in parte piegato su stesso. Qualcuno potrebbe inciamparci, ha segnalato alcuni giorni fa il consigliere di opposizione al municipio Centro Est Luca Curtaz.

Detto, fatto. La polizia locale è intervenuta, questa mattina, ma invece di rimuovere del tutto il red carpet lo ha arrotolato e per segnalare il “pericolo” ha piazzato una transenna. Ancora non si sa quando le passerelle, ormai sporche, verranno rimosse dai vicoli del centro storico.

Questa è solo l’ultima delle polemiche sul tema del red carpet. Prima di Natale il consigliere comunale Pd Alessandro Terrile aveva stigmatizzato il fatto che il tappeto rosso toccasse solo alcune vie trascurandone altre.