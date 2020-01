Dal Cep alla Valpolcevera, rubati attrezzi da lavoro per migliaia di euro

Genova. Giornata di furti quella di ieri da parte di ladri evidentemente alla ricerca di attrezzi da lavoro. E’ successo prima in Valpolcevera, precisamente in via Argine Polcevera, dove ignoti si sono introdotti ne capannone di un’azienda per rubare attrezzi da lavoro, insieme a un iPad per circa 4 mila euro. Ad accorgersi del furto i proprietari dell’azienda che alle 8 del mattino hanno chiamato la polizia.

Qualche ora dopo un episodio simile è accaduto all’interno di un’abitazione in ristrutturazione in via Novella nel quartiere del Cep. I ladri sino sono introdotti attraverso una finestra e hanno rubato tutti gli attrezzi della ditta. Il colpo secondo quanto denunciato, è fruttato circa 7 mila euro.

E stanotte il terzo furto, sempre ai danni di un’azienda. In questo caso ad essere svaligiata dai ladri è stata l’azienda Alba di via Borzoli: i ladri anche in questo caso si sono introdotti negli uffici rompendo il vetro di una finestra e hanno rubato due pc e un telefono cellulare del valore di 1800 euro. Su tutti gli episodi indaga la polizia.