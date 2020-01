Creto, con la moto sui sentieri dell’Alta Via non si ferma all’alt: denunciato 50enne

Montoggio. Stava percorrendo, e non era il solo, i sentieri dell’alta via in zona Creto-Colle dell’Alpe di Sisa nel comune di Montoggio e quando i carabinieri gli hanno intimato l’alt ha accelerato su un sentiero dove si trovavano diversi escursionisti. L’uomo, C. A, 50 anni, inoltre aveva tolto la targa alla moto.

Dopo le indagini, i militari lo hanno denunciato per resistenza. I fatti risalgono al pomeriggio del 5 gennaio gennaio. Oltre alla denuncia l’uomo è stato sanzionato con una multa di 700 euro.

Nella stessa giornata, durante i controlli, sono stati multati per circolazione fuoristrada altri motociclisti per un ammontare di 1000 euro circa.