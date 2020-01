Genova. E’ durato diverse ore della notte l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici di Ireti per trovare l’origine della grossa fuga di gas che ieri sera ha imposto per sicurezza la chiusura di corso Perrone e lo stop ai lavori per il nuovo ponte.

A circa le due di notte si è riusciti a risalire alla causa: secondo le prime ricostruzioni il gas sarebbe fuoriuscito da una flangia allentatasi, spandendosi anche nel sistema fognario.

Una volta intervenuti, la strada è stata riaperta, mentre questa mattina riprenderanno i lavori al cantiere. Ancora al vaglio dei tecnici le motivazioni di questo guasto.