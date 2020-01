Corso Europa, nuovo incidente nel tratto “maledetto”: tre auto e una moto coinvolte

Genova. Tra auto e uno scooter sono rimaste coinvolte in un incidente poco prima di mezzogiorno in Corso Europa, tra San Martino e Sturla.

Per fortuna non si registrano feriti ma a preoccupare è il fatto che questo nuovo episodio si è verificato nello stesso tratto teatro questa notte del terribile incidente dove hanno perso la vita due giovani, rimasti intrappolati nell’auto in fiamme.

Sui social, e non solo, infuriano le polemiche per la poco “ergonomia” della strada, soprattutto in quel tratto, teatro sempre più spesso di incidenti e criticità, tanto da essere definito “maledetto”.