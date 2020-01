Genova. Due persone sono morte carbonizzate questa notte a seguito di un terribile incidente stradale che ha visto coinvolta la vettura su cui viaggiavano.

Il fatto è avvenuto in corso Europa, questa notte, alle 2,30 circa, all’altezza di NaturaSì, direzione Genova: la macchina su chi viaggiavano, per cause ancora da accertare, avrebbe sbandato violentemente, ribaltandosi più volte, e finendo la sua corsa capovolta.

Qualche istante dopo è iniziato l’incendio, forse sequente ad una esplosione, come riportato da alcuni testimoni, che non ha lasciato scampo alle due persone, di cui una sicuramente un uomo, probabilmente rimaste incoscienti o incastrate a causa dell’incidente. Estratta viva una terza persona, ricoverata in codice rosso al San Martino.

Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco: è stato necessario chiudere la strada in entrambi i sensi di marcia, per sicurezza. Verso le sei è stata aperta la corsia in direzione levante, mentre alle 7,30 tutta la strada è tornata percorribile.